المالية النيابية تؤكد على عدم صرف أي مبالغ مالية للإقليم قبل تسليم إيرادات النفط والمنافذ

2020/12/27 | 15:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

اكدت اللجنة المالية النيابية، الاحد، عدم صرف اي مبالغ مالية للإقليم قبل تسليم واردات النفط والمنافذ الحدودية مهما كانت المحاباة بين الحكومة المركزية والاقليم، لافتا الى ان مخصصات الاقليم في موازنة 2021 لم تحسم بعد.

وقال عضو الجنة المالية عبد الهادي سعداوي في حديث صحفي، ان “المفاوضات لم تسفر لاي اتفاق حتى الان حول نسبة اقليم كردستان في موازنة 2021”.

واضاف، ان “مجلس النواب بشكل عام واللجنة المالية بشكل خاص قررت عدم المجاملة للإقليم على حساب محافظات الوسط والجنوب في تحديد النسب والمخصصات في موازنة 2021”.

واوضح سعداوي، انه “حتى الان لم تصرف اي مبالغ مالية لكردستان”، مؤكدا ان المجلس سيقف بالضد من صرف اي مبالغ مالية لكردستان قبل تسليم واردات النفط والمنافذ الحدودية حتى وان حاولت الحكومة مجاملة الاقليم”.

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