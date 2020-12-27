صالح:لا يوجد برنامج ملزم حاليا بين العراق وصندوق النقد الدولي

2020/12/27 | 15:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

كشف المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مظهر محمد صالح، الأحد، حقيقة تقديم طلب إلى العراق لرفع سعر الدولار إلى 1660 ديناراً لكل دولار أمريكي واحد.

وقال صالح في حديث صحفي، إنه “لا يوجد برنامج ملزم حالياً بين العراق وصندوق النقد الدولي، ولكن الأخير يتابع عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات للبلدان الأعضاء”.

وأضاف، أن صندوق النقد يتابع عجز الحساب الجاري، “بسبب كساد الاقتصاد العالمي، وآثاره المستقرة على اقتصادات الدول الأعضاء”، مشيراً إلى أن ما ذُكر “هي من الأعمال الروتينية التي يقوم بها الصندوق في التشاور مع كافة البلدان”.

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