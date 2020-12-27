2020/12/27 | 15:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد العقوبات الأميركية الأخيرة على زوجة رئيس النظام السوري، بشار الأسد، قامت مجموعة من الشخصيات السياسية والأكاديمية السورية بتوجيه رسالة إلى الحكومة البريطانية، لمطالبتها باتخاذ إجراء مماثل بحق أسماء الأخرس، ووالديها، وأخويها باعتبارهم يحملون الجنسية البريطانية.

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