افتتاح معمل المنتجات الاسفلتية في ميسان

2020/12/27 | 15:17 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ افتتح وزير الصناعة والمعادن، منهل عزيز، اليوم الأحد، معمل المنتجات الاسفلتية في محافظة ميسان والكائن في ناحية الكميت وقال عزيز خلال حفل الافتتاح، إن “هذا المعمل يقع على مساحة 10 دوانم بأربعة خطوط انتاجية تنتج مواد اسفلتية منها بران كوت وكات باك وبرايمر واسفلت تبليط الطرق والعزل المائي وقير التسطيح اذ يعمل بطاقة انتاجية 100 ألف طن سنوياً “.واضاف ، ان ” المشروع انجز بالمشاركة بين شركة الصناعات التعدينية التابعة للوزارة وشركة شمال الفيحاء”،مشيراً إلى أن ” المعمل يوفر فرص عمل لشباب ميسان ويسد حاجة المحافظة من المواد الاسفلتية وما يزيد عن الحاجة يصدر الى خارج البلاد”.وتابع […]

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