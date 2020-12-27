عاجل.. السيستاني يمنح الكاظمي تفويضاً لمواجهة الجماعات الخارجة عن القانون ويضع

وقالت المصادر إن المرجعية الدينية أكدت على ضرورة احترام الدولة والقانون والحكومة.
وأضافت المصادر أن السيستاني وضع "حشد العتبات" تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة.
وأشارت المصادر إلى أن المرجعية دعت الكاظمي إلى استخدام "حشد العتبات" فيما يراه مناسباً لحفظ الأمن وفرض هيبة الدولة وسلطة القانون في العراق.
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