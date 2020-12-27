عاجل.. السيستاني يمنح الكاظمي تفويضاً لمواجهة الجماعات الخارجة عن القانون ويضع

2020/12/27 | 15:20 - المصدر: تغريدة عاجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت مصادر خاصة في مدينة النجف الأشرف لشبكة "تغريدة عاجلة"، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حصل خلال الساعات الماضية على تأييد من المرجع الديني السيد علي السيستاني في ملف مواجهة الجماعات التي تهدد استقرار العراق.

وقالت المصادر إن المرجعية الدينية أكدت على ضرورة احترام الدولة والقانون والحكومة.

وأضافت المصادر أن السيستاني وضع "حشد العتبات" تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة.

وأشارت المصادر إلى أن المرجعية دعت الكاظمي إلى استخدام "حشد العتبات" فيما يراه مناسباً لحفظ الأمن وفرض هيبة الدولة وسلطة القانون في العراق.

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