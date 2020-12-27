2020/12/27 | 15:21 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف عضو اللجنة المالية النيابية احمد حما أن رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي جاء بناءً على مقترح تقدم به كل من البنك وصندوق النقد الدوليان، وذلك خلال اجتماع عقد بينهما ووزارة المالية قبل أسبوعين للتباحث بشان إيجاد حلول للازمة المالية التي يمر بها العراق.

وقال حما في تصريح صحفي، إن “البنك الدولي إقترح رفع سعر صرف الدولار إلى 1660 دينار في حين كان مقترح صندوق النقد الدولي أن يكون سعر الصرف للمائة دولار 130 ألف دينار عراقي، لكن العراق قرر أن يكون السعر 1450 دينار لكل دولار”.

هذا وقررت الحكومة الاتحادية رفع سعر صرف الدولار إلى 1450 دينار عراقي بعدما كان 1190 دينار في مسعى منها لسد العجز المالي الذي تعاني منه الدولة، وهو ما أثار امتعاض المواطنين نتيجة ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية بشكل عام

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المالية النيابية: رفع قيمة الدولار جاء بناءً على مقترح من البنك وصندوق النقد الدوليين 7 SKY TV.

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