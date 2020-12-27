المالية النيابية تكشف من وراء رفع الدولار.. سعران مفاجئان

2020/12/27 | 15:21 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشفت اللجنة المالية النيابية، من وراء رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار في العراق.

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