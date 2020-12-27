الثقافة تنعى رحيل الناقد حسين سرمك

2020/12/27 | 15:21 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} نعت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، اليوم الاحد، الأوساط الأدبية والثقافية والأكاديمية برحيل الناقد الدكتور حسين سرمك حسن الذي توفى أمسِ السبت في إحدى مستشفيات تركيا بعد إصابته بعجزٍ كلويٍّ إثر مضاعفات جائحة كورونا.

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