2020/12/27 | 15:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ نعت وزارة الثقافة والسياحة والآثار إلى الأوساط الأدبية والثقافية والأكاديمية الناقد الدكتور حسين سرمك حسن الذي توفى أمسِ السبت في إحد مستشفيات تركيا بعد إصابته بعجزٍ كلويٍّ إثر مضاعفات جائحة كورونا .وقالت الوزارة في بيانٍ : لقد كان الناقد حسين سرمك حسن جزءاً من المشهد الأدبي العراقي، متميزاً عن أقرانه بالتحليل النفسي للنصوص التي يُخضعها إلى منهجه النقدي، فضلاً عن كونه باحثاً سايكولوجياً له أُطروحات مهمةٌ يعرفها الوسط الأكاديمي.يذكر أنَّ الراحل من مواليد محافظة الديوانية 195‪6 حاصل على بكالوريوس طب وجراحة عامة عام 1980- كلية الطب – جامعة بغداد، حاصل على ماجستير في الطب النفسي والعصبي عام 1990- جامعة عين شمس – القاهرة .وهو عضو اتحاد الأدباء والكتاب في العراق، وعضو جمعية الطب النفسي العراقية .فاز بجائزة نقابة الأطباء لأفضل كتابٍ طبيٍّ (المشكلات النفسية لأسرى الحرب وعائلاتهم) مناصفة عام 2002./انتهى7

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الثقافة تنعى الناقد الدكتور حسين سرمك حسن) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الثقافة تنعى الناقد الدكتور حسين سرمك حسن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).