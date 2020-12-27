لجنة الصحة والبيئة النيابية تدعو المواطنين الى الإلتزام بتعليمات وتوجيهات وزارة الصحة لتسريع انحسار كورونا /موسع

2020/12/27 | 15:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ دعت لجنة الصحة والبيئة النيابية المواطنين الى الإلتزام بتعليمات وتوجيهات وزارة الصحة لتسريع انحسار كورونا مشيدة بإنجازات الوزارة فيما يخص إعادة تأهيل المستشفيات وحرصها على توفير لقاح كورونا .وذكرت اللجنة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه، اليوم:" ان لجنة الصحة والبيئة النيابية تراقب عن كثب الموقف الوبائي في العراق، وفي الوقت الذي تفتخر فيه لجنتنا بما حققته وزارة الصحة وقيادتها من زيادة في نسبة الشفاء من وباء كورونا وتقليل عدد الوفيات وكذلك زيادة عدد الفحوصات بشكل ملفت للنظر بعد زيادة عدد المختبرات، تسجل الثناء والإشادة بالتحسن الواضح بواقع المؤسسات الصحية وإعادة تأهيل المستشفيات، بالإضافة الى إعادة العمل بالمستشفيات المتلكئة، وكذلك حرص وزارة الصحة على توفير لقاح فيروس كورونا بأسرع وقت ممكن".وأضافت اللجنة في بيانها:" انها ومن خلال عملها كفريق واحد مع وزارة الصحة، لا تخفي تخوفها من السلالة الجديدة للفيروس وتأثيراتها، وكذلك عدم التزام المواطنين بالتعليمات الصحية والتهاون الكبير من خلال التجمعات، مهيبة بابناء شعبنا الغيور التعاون مع وزارة الصحة والإلتزام بتعليماتها وتنفيذ كافة توجيهاتها من أجل التسريع في انحسار الوباء وعودة الحياة لطبيعتها، "./انتهى7

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