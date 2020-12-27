2020/12/27 | 15:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، ان موجة البرد والصقيع تهدد حياة الاطفال النازحين.

وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي في بيان إن “أغلب الاطفال يعيشون في مخيمات لا تتوفر فيها متطلبات التدفئة، مما ادى الى اصابة العديد من الاطفال وكبار السن في المخيمات بنزلات البرد”، مبينة أن “موجة البرد والصقيع تهدد حياة الاطفال النازحين”.

واوضح ان “الحكومة العراقية قامت بغلق العديد من المخيمات ، مما يستدعي مطالبة وزارة الهجرة والمهجرين بتوفير الدعم وتقديم الكرفانات للنازحين المتبقين في المخيمات”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حقوق الانسان: موجة البرد والصقيع تهدد حياة الاطفال النازحين) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حقوق الانسان: موجة البرد والصقيع تهدد حياة الاطفال النازحين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).