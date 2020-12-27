سياسي امريكي: ترامب يعفو عن الاشخاص والشركات مقابل صفقات ورشاوى مالية

2020/12/27 | 15:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة…

اكد الكاتب والمحلل السياسي الامريكي روب كال إن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب شخص غير نزيه وفاسد وقرارات عفوه عن الأشخاص والشركات كانت مقابل المال والصفقات .

ونقلت قناة (برس تي في) في مقابلة ترجمتها وكالة /المعلومة/ عن كال قوله إن” “ما يفعله ترامب ليس شيئًا عاديًا ، لكن هل هذا سيعيد نوع الأشياء التي تم القيام بها في العراق وإيران إلى طبيعته لأن ما حدث هناك كان فظيعًا جدًا “.

واضاف ” لا أعتقد أن الشعب الأمريكي سوف يدعم قرارات ترامب وأعتقد أن ما جاء في الدستور من سلطة رئيس الجمهورية بالعفو عن الناس تم بقصد تحقيق العدالة في حالة وقوع الظلم وليس العفو عن المجرمين المدانين “.

وتابع ان ” ما يفعله ترامب هو العفو عن أصدقائه وعائلته، وأعتقد أنه سوف يعفو عن الأشخاص والشركات مقابل أجر أو مقابل تبادل الصفقات التي تتم معه بشكل مباشر أو مع ابنه أو زوجته أو ابنته وأعمالهم التجارية بشكل غير مباشر وهذا امر حقير وشائن من الفساد “.

واشار الى أنه ” لم يتبق سوى أسبوعين او ثلاثة أسابيع قبل طرده من منصبه.



وأعتقد أنه سيستخدم ذلك الوقت للانتقام من الأشخاص الذين يعتبرهم أعداءه ، وهذا يشمل جميع الأشخاص الذين صوتوا لجو بايدن والأشخاص في الحزب الجمهوري الذين يتصرفون بطريقة عاقلة ، ويعترفون بأن ترامب خسر “.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد قالت في بيان لها يوم امس إن ” العفو الذي أصدره ترامب عن أربعة متعاقدين مع شركة بلاك ووتر ، أدينوا بقتل 14 مدنياً عراقياً على الأقل في بغداد عام 2007 ، يعد هانة للعدالة وللضحايا”.



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