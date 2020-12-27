إلى رئيس حكومة إقليم كوردستان - شه مال عادل سليم

2020/12/27 | 15:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#شه_مال_عادل_سليم م / إستفسار ومتابعة نشرت اليوم السبت المصادف 26 ـ 12 ـ 2020 جريدة (قريش العربية المستقلة )الصادرة في لندن و بعنوان كبير في صدر صفحتها الأولى مانشيت (فشل انعقاد مؤتمر أربيل لإحباط قرار تعيين (أبو جعفر) زعيماً للبعث العراقي ) ومعلومات حول تحركات بعثية بقيادة (عكلة عبد صكر الكبيسي المعروف بـ(ابو عمر / المقيم حديثاً في اربيل وهو من تولى مهام أمين سر القطر لحزب البعث بالوكالة خلفاً للدوري )من اجل ا ......





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