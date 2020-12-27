يحيى رسول: الكاظمي لم يبدِ أي إهتمام بالتهديدات وما يهمه سيادة وأمن العراق

2020/12/27 | 15:52 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علّق اللواء يحيى رسول المتحدث بإسم القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي على التهديدات التي تلقاها الاخير، مبيناً أنه لم يبدي أيّ أهتمام بها، فيما أشار الى أن ما يهم القائد العام وقواته الأمنية هو الحفاظ على سيادة وأمن العراق وشعبه.

وأكّد رسول فيما يخص المشتبه بهم بإستهداف البعثات الدبلوماسية في حديث صحفي بأن ” القوات الأمنية والأجهزة الاستخباراتية لم تزل تعمل على التحقيق معهم، لافتاً الى أن “الوضع الأمني تحت السيطرة وأن القطعات الأمنية منتشرة ببغداد وكذلك المحافظات ضمن واجبات أمنية وعمليات تفتيش”.

يذكر أن المسؤول الأمني للمقاومة الإسلامية في كتائب حزب الله أبو علي العسكري قد دعا امس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي وصفه بالغدر الى عدم اختبار صبر المقاومة فالوقت مناسب جداً لتقطيع أذنيه على حد نص تغريدة للعسكري، مشيرا الى إن احتمال نشوب حرب شاملة قائم وهو ما يستدعي ضبط النفس.

وتأتي تلك التطورات بعد إعتقال الجهات الأمنية ثلاثة أشخاص والتحقيق معهم بتهمة إستهداف البعثات الدبلوماسية.

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