وزير الدفاع يصل الى تركيا

2020/12/27 | 15:52 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} وصل وزير الدفاع جمعة عناد الى تركيا بزيارة رسمية.

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