بالوثيقة.. الكهرباء تخاطب مكتب رئيس الوزراء بشأن مستحقات العقود والأجور

2020/12/27 | 15:52 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} خاطبت وزارة الكهرباء، اليوم الاحد، مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لصرف 350 مليار دولار لدفع مستحقاتها.

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