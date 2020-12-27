انخفاض معدلات الجريمة في السليمانية

2020/12/27 | 15:52 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية شرطة السليمانية يوم الاحد، عن انخفاض معدلات الجريمة خلال العام 2020، لافتا الى اعتقال 7 آلاف و110 من المتهمين.

واوضح النقيب سركوت احمد المتحدث الرسمي باسم شرطة السليمانية خلال مؤتمر صحفي حضره PUKmedia: ان عدد المعتقلين خلال العام 2020 بلغ 7 آلاف و110 تم تحويل ملفات قسم منهم للقضاء كما اطلق سراح قسم منهم بكفالة، مشيرا الى ان معدلات الجريمة في السليمانية منخفضة في عام 2020 مقارنة بالعام 2019.

واضاف: ان الشرطة اعتقلت 40 من مطلقي النار في عام 2020، كما وصل عدد المشاجراتالى الف و220 حالة، والاحتيال الى 591 حالة، وجرائم القتل بلغت 59 حالة، فيما تهم السرقة كانت الف و520 حالة، وسوء استخدم اجهزة الموبايل 561 حالة فقط في العام الجاري.

PUKmedia خاص

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