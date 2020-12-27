بابا نوئيل يتفقد مسشتفى الوند ويوزع هداياه

2020/12/27 | 15:52 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قامت مجموعة من الناشطين المدنيين ولاول مرة على صعيد كوردستان والعراق بتنظيم فعاليات حلول رأس السنة الميلادية، يتقدمهم بابا نوئيل لتوزيع الهدايا على المصابين بفايروس كورونا بمستشفى الوند في مدينة خانقين.

واوضح عباس اركوازي مسؤول دار الشهيد سلام الثقافي في خانقين لـ PUKmedia: ان المبادرة الطوعية لمجموعة من الشباب وبدعم ذاتي، ادخلت البهجة الى قلوب المصابين والكوادر الصحية بمستشفى الوند الخاص بكورونا، لافتا الى ان المبادرة تعد الاولى من نوعها على صعيد اقليم كوردستان والعراق.

واضاف: ان بابا نوئيل قدم هداياه للمصابين بكورونا والكوادر الصحية بمستستفى الوند كما نظموا فعاليات متنوعة ودبكات كوردية.

يشار الى ان مستشفى الوند في خانقين تأسس بجهود ذاتية من اصحاب القلوب الخيرة لمواجهة تفشي كورونا.

PUKmedia خاص

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