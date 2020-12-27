وزير الدفاع يصل إلى تركيا

2020/12/27 | 15:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وصل وزير الدفاع العراقي، جمعة عناد الجبوري، اليوم الأحد (27 كانون الأول 2020)، إلى الجمهورية التركية بناء على دعوة رسمية من الجانب التركي.

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب، أن "وزير الدفاع جمعة عناد وصل إلى تركيا بزيارة رسمية، بناءً على دعوة من نظيره التركي خلوصي آكار".

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