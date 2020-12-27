بالوثائق.. المحمداوي يوجه سؤالا برلمانيا لوزير الدفاع بشأن عقود الطائرات المسيرة الخاصة بالوزارة

2020/12/27 | 15:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ وجه النائب عن كتلة النهج الوطني جمال المحمداوي سؤالا برلمانيا، بشأن ملحق التعديل لعقد تجهيز وزارة الدفاع بمنظومة طائرات مسيرة بمبلغ قدره ثمانية مليارات ومائتين وأربعة ملايين دينار.وذكر المكتب الاعلامي لكتلة النهج الوطني في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" ان النائب جمال المحمداوي وجه سؤالا برلمانيا إلى وزير الدفاع بشان ملاحق التعديل المرقم (عراق - ١/ ٢٠١٤) المبرم بتاريخ ( ١٥ / ١٢ /٢٠١٤) والخاص بتجهيز الوزارة بمنظومة طائرات عدد (٦) مسيرة نوع (عراق - ١) مع محطة سيطرة أرضية جديدة وغير مستعملة من إنتاج عام ٢٠١٤ من قبل وزارة التعليم العالي بمبلغ (ثمانية مليارات ومائتين وأربعة ملايين دينار)".واضاف البيان التساؤل عن الفقرة (ب) من الملحق تعديل مدة التدريب لتكون (٩٠يوما) تقومي بدلا من (١٥ يوما) بموجب اصل العقد وبمبلغ مقداره (٥٠٠)مليون بدلا من أن يكون التدريب مجانا كما أشارت الفقرة (١) من البند (الحادي عشر) من أصل العقد التي نصت على التزام الطرف الثاني بتدريب (١٢) شخص من منتسبي الوزارة.واوضح "ان الفقرة (ج) من الملحق أشارت إلى تجهيز معدات الإسناد الأرضي بمبلغ مقداره (٥٢) مليون دينار بالرغم من وجود فقرة في جدول الكميات والأسعار والمناشئ لأصل العقد تشير إلى تجهيز محطة السيطرة الأرضية عدد (٢) بمبلغ (مليار ومائتان مليون دينار)".وأشار البيان، حسب السؤال البرلماني أن وزارة الدفاع لم تقم باتخاذ الإجراءات اللازمة لغرض غرامات تاخيرية على الجهة المتعاقدة لتأخرها في تجهيز مواد العقد أكثر (١١٥٠)يوما.واكد المحمداوي عدم اكمال وتشغيل الطائرات المسيرة على الرغم من مضى (٤ سنوات) من تاريخ العقد، مع ان عدم استخدامها أدى إلى عدم الاستفادة من فترة الضمان البالغة (٣٦٠)يوما./انتهى7

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