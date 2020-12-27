2020/12/27 | 15:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد حساب للحكومة العمانية على تويتر اليوم الأحد أن السلطنة ستعيد فتح المنافذ البرية والجوية والبحرية اعتباراً من الثلاثاء المقبل الموافق 29 ديسمبر (كانون الأول).

وأضاف أنه يُشترط تقديم شهادة تثبت عدم إصابة القادمين من جميع الدول بفيروس كورونا بناء على “فحص البلمرة” ينبغي إجراؤه قبل دخول البلاد بـ 72 ساعة على الأكثر، كما سيخضع القادمون من الخارج لفحص آخر لدى وصولهم إلى أي من مطارات السلطنة.

التالي

منذ ساعة واحدة

جونسون يتوقع تغيرات كبيرة بعد اتفاق بريكست

منذ 6 ساعات

السودان يعلن السيطرة على معظم الأراضي الحدودية مع إثيوبيا

منذ 7 ساعات

الكويت: تفاصيل جديدة عن “خلية الأحداث”

منذ 8 ساعات

ألمانيا تبدأ حملة التطعيم ضد كورونا

منذ 18 ساعة

الصحة العالمية: جائحة كورونا ليست الأخيرة

منذ 18 ساعة

إيران:غرق سفينة إنزال قرب مضيق هرمز

منذ 22 ساعة

زلزال يضرب ولاية الازيغ شرقي تركيا

منذ 22 ساعة

وفاة اسطورة الاستخبارات السوفيتية

منذ يوم واحد

المفوضية الأوروبية: برنامج التطعيم “لحظة مؤثرة لوحدة الصف”

منذ يوم واحد

ظهور سلالة كورونا الجديدة في إسبانيا

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سلطنة عمان تعيد فتح حدودها الثلاثاء المقبل) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سلطنة عمان تعيد فتح حدودها الثلاثاء المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).