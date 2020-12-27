السعودية تعلن 4 اكتشافات للنفط والغاز في مواقع مختلفة

2020/12/27 | 15:59 - المصدر: يس عراق

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يس عراق- بغداد

أعلن وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز ، أن شركة الزيت العربية السعودية “أرامكو السعودية” تمكّنت من تحقيق 4 اكتشافات للنفط والغاز في مواقع مختلفة من المملكة.

بئر الريشوأوضح أنه تم اكتشاف الزيت غير التقليدي في حقل الريش، شمال غرب مدينة الظهران، حيث تدفق الزيت العربي الخفيف جدا، من بئر الريش رقم 2 بمعدل 4452 برميلا في اليوم، مصحوبا بـ 3.2 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز يوميا.قامت الشركة بحفر بئري الريش رقم 3 ورقم 4، لتحديد امتداد الحقل، حيث وصل الإنتاج الأولي من بئر الريش رقم 3، إلى 2745 برميلا يوميا، من نوعية الزيت نفسها، مصحوبا بـ 3 ملايين قدم مكعبة قياسية من الغاز في اليوم.ووصل معدل تدفق الزيت العربي الخفيف جدا، من بئر الريش رقم 4 إلى 3654 برميلا يوميا، مع 1.6 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز في اليوم.وبين وزير الطاقة أن الاكتشاف الذي تحقق في حقل الريش له أهمية خاصة، لأنه أثبت إمكان إنتاج الزيت العربي الخفيف جدا من متكون جبل طويق.بئرا المنحّز والسهباءاكتشفت أرامكو الغاز، غير التقليدي، في مكمن الصّارة ببئر المنحّز جنوب غرب حقل الغوار، وفي بئر السهباء، جنوب الحقل نفسه.تدفق الغاز من بئر المنحّز بمعدل 18 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، مع 98 برميلا من المكثفات يومياً.وتدفق الغاز من بئر السهباء بمعدل 32 مليون قدم مكعبة قياسية يوميا.بئر العجرميةكما اكتشفت الشركة السعودية النفط في بئر العجرمية رقم 1، الواقعة شمال غرب مدينة رفحاء في منطقة الحدود الشمالية.وأسفر اختبار البئر عن تدفق النفط بمعدل 3850 برميلا في اليوم.وأشار وزير الطاقة إلى أن شركة أرامكو السعودية تواصل العمل على تحديد مساحة وحجم الحقول المكتشفة، وتقدير كميات الزيت والغاز والمُكَثَّفَات فيها.

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