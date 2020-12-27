لجنة الحكام تعلق على الاخطاء التحكيمية في دوري الكرة الممتاز

2020/12/27 | 16:07 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

علقت لجنة الحكام في الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي بكرة القدم، على الاخطاء التحكيمية التي تشهدها مباريات الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم.

وقال رئيس اللجنة في تصريح لوكالة/المعلومة/ إن “لجنة الحكام راضية كل الرضا عن مستوى الحكام في دورينا وبالنسبة لنا فإن الاخطاء التي تحدث في مباريات دورينا هي اخطاء طبيعية جداً وجزء من اللعبة”.

واوضح بالقول، “لا توجد ضغوطات تمارس على حكامنا في المباريات وحكامنا يقدمون مستويات تحكيمية جيدة”، مشيراً إلى أن “الحكم الذي يرتكب خطأ في كل خمس مباريات تقريباً هذا امر طبيعي لكن اذا كان هناك ارتكاب اخطاء متكرر ستكون لنا كلمة واجراءات خاصة لمعالجة هذه الاخطاء”.

يذكر ان عدد كبير من المدربين في الدوري الممتاز يشكون من سوء التحكيم في المباريات.



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