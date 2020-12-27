الكهرباء توضح بشأن الانقطاع التام لتيار المنظومة الوطنية

2020/12/27 | 16:07 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

نفت وزارة الكهرباء، الاحد، امكانية حدوث انقطاع تام بالتيار الكهربائي في حال تقليل كمية الغاز المستورد من ايران، مبينة ان وزير الطاقة الايراني سيزور البلاد لبحث الية تصدير الغاز والمستحقات المترتبة على العراق.

وقال الناطق باسم الوزارة أحمد موسى في تصريح له، اليوم (27 كانون الاول 2020)، إن "وزير الطاقة الإيراني سيزور العراق الثلاثاء المقبل وسيحضر اجتماعا في مقر الوزارة لبحث نسب الغاز والمستحقات الواجبة الدفع مع الجانب الإيراني"، مؤكدا أن الوزارة تنتظر مجلس الوزراء إطلاق المستحقات وكذلك تعويض وزارة النفط بالغاز المفقود".

وأشار إلى أن "الحديث عن انقطاع تام للتيار الكهربائي في حال تقليل الغاز من الجانب الايراني عارٍ عن الصحة، مشيرا إلى أن الوزارة لديها من المنتج الوطني من إنتاج الطاقة من المحطات التي تعمل بالوقود السائل وتعمل على الغاز الوطني".

وبين أن "تداعي انحسار الغاز الإيراني المورد للعراق من محطات الإنتاج سيسبب تراجعا كبيرا بساعات تجهيز الكهرباء".

وقال موسى، في تصريح سابق لقناة العراقية الإخبارية، أن "الجانب الإيراني سيقلل تجهيز وقود الغاز من 5 ملايين متر مكعب إلى 3 ملايين متر مكعب نتيجة لعدم تسديد الديون المترتبة على شراء الغاز".

وأضاف، أن "التخفيض سيجعل تجهيز الكهرباء شبه معدوم في بغداد و الفرات الأوسط"، خاصة أن قرار تخفيض نسبة تجهيز الغاز الإيراني جاء بعد أسبوعين من اتخاذ قرار مماثل لخفض نسبة التجهيز من 50 مليون متر مكعب إلى 5 ملايين متر مكعب".

ودعا موسى، "وزارة المالية لدفع مستحقات الغاز الإيراني تلافيا لفقدان التيار الكهربائي".

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