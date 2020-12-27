اللجنة المالية تطمئن حول الرواتب: لا تقلقوا.. هذا يحدث في كل مرة

2020/12/27 | 16:12 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

رجحت اللجنة المالية، الأحد، توفير رواتب الشهرين المقبلين دون الحاجة إلى إقرار الموازنة العامة للعام المقبل.

وقال مقرر اللجنة المالية أحمد الصفار في تصريح 27 كانون الأول/ديسمبر، إن "رواتب موظفي الدولة ستؤمن لنهاية السنة المالية بالكامل حال إقرار الموازنة"، مبينًا أنّ "المعطيات المالية الحالية تشير إلى أنّ رواتب شهري كانون الثاني وشباط من السنة المقبلة ستكون مؤمنة إلى حين إقرار الموازنة العامة".

وأضاف الصفار، أنّ "البرلمان سيقف بالضد من أي استقطاع لرواتب الموظفين من الطبقات الدنيا أو المتوسطة".

وتحدث مقرر اللجنة بكثير من التفاؤل حول العجز الكبير في موازنة العام المقبل، مؤكدًا أنّ "الوفرة المتحققة عن عمليات بيع النفط ستغطي العجز".

وأوضح الصفار، أنّ "الكميات المصدرة عادةً ما تكون أكبر من الكميات المخطط لها وبذلك تحقق وفرة، فضلاً عن الفارق بين السعر التخميني وسعر البيع الحقيقي"، مشيرًا إلى أنّ "العجز في جميع الموازنات العامة للدولة تحول إلى فائض وتم تدويره إلى السنة التالية".

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