2020/12/27 | 16:12 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقال محتالة أوهمت ضحاياها بتعيينهم في جهاز أمني حساس بالسليمانية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/27 | 16:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال محتالة أوهمت ضحاياها بتعيينهم في جهاز أمني حساس بالسليمانية) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال محتالة أوهمت ضحاياها بتعيينهم في جهاز أمني حساس بالسليمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).