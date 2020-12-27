وزير الدفاع يصل تركيا في زيارة رسمية

2020/12/27 | 16:14 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد وصل وزير الدفاع العراقي جمعة عناد، اليوم الاحد، الى المهورية التركية في زيارة رسمية.وذكرت لوزارة الدفاع في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “وزيرها جمعة عناد وصل إلى تركيا في زيارة رسمية، بناءً على دعوة من نظيره التركي خلوصي آكار”.

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