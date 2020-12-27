إستمرار إنخفاض إصابات كورونا في العراق

2020/12/27 | 16:14 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاحد، الموقف الوبائي اليومي لفيروس كورونا في العراق، حيث سجلت 818 إصابة جديدة، وتماثل 1541 حالة للشفاء، و13 حالة وفاة.

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