الرياض تعلن عن 4 اكتشافات للنفط والغاز في أنحاء السعودية

2020/12/27 | 16:15 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأحد، عن وجود 4 اكتشافات للنفط والغاز في مناطق مختلفة من البلاد.

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