المرصد: قتيلان من

2020/12/27 | 16:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن عنصرين من الحرس الثوري الإيراني قتلا بغارة من طائرة مسيرة استهدفت صباح اليوم الأحد سيارة تابعة لهما قرب الميادين بريف دير الزور الشرقي.

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