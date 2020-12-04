2020/12/27 | 16:23 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



شباب كربلاء يطلقون مبادرة لتوفير الملابس للمحتاجين..



خذها إذا كنت تشعر بالبرد 7 SKY TV.

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