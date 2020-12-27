عودة 98 نازحاً لمناطقهم الأصلية في الأنبار

2020/12/27 | 16:23 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت وزارة الهجرة والمهجرين عن عودة (30) اسرة نازحة بواقع (98) فردا من مخيم عامرية الفلوجة الى مناطقهم الاصلية في محافظتي الانبار وصلاح الدين ، ضمن حملة الطورائ لاعادة النازحين .

وذكر مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس جهاكير انه " باشراف و متابعة وزيرة الهجرة و المهجرين السيدة ايفان فائق جابرو ، تمت اعادة دفعتي بواقع (79) فردا من مخيم عامرية الفلوجة الى اقضية الخالدية و الفلوحة و القائم وناحية العبيدي في محافظة الانبار و (19) فردا الى محافظة صلاح الدين ".





و تابع جهاكير ان" عودة الاسر جاءت بعد اتمام التدقيق الامني لهم و بالتعاون مع محافظ الانبار و قيادة عمليات الانبار و وزارة النقل و تم ايصال الاسر الى مناطق سكناهم الاصلية ".

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