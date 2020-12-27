الأسدي لأهالي الموصل: لا تقلقوا من فقاعات داعش والأيام المقبلة ستشهد طفرة نوعية

2020/12/27 | 16:23 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {نينوى: الفرات نيوز} طمأن رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي، اليوم الأحد، أهالي مدينة الموصل عن الوضع الأمني لمدينتهم.

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