2020/12/27 | 16:23 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلنت وزارة الصحة والبيئة الاتحادية يوم الاحد، عن تسجيل 818 اصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد، لافتة الى تسجيل 13 حالة وفاة.
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وذكرت الوزارة خلال بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان الموقف الوبائي لفايروس كورونا خلال الـ 24 ساعة ماضية كالاتي:
PUKmedia عن اعلام الوزارة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تراجع حاد باصابات كورونا في العراق ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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