تراجع حاد باصابات كورونا في العراق

2020/12/27 | 16:23 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة والبيئة الاتحادية يوم الاحد، عن تسجيل 818 اصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد، لافتة الى تسجيل 13 حالة وفاة.

وذكرت الوزارة خلال بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان الموقف الوبائي لفايروس كورونا خلال الـ 24 ساعة ماضية كالاتي:

PUKmedia عن اعلام الوزارة

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