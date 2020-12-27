رئيس الوزراء العراقي يرسل وفداً إلى إيران في زيارة غير معلنة

2020/12/27 | 16:23 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يُكشَف عن عناوين أعمال الزيارة وجدولها (الأناضول)

كشف موقع "ميدل إيست نيوز" الإيراني، عن "مصدر مطلع" أن وفداً عراقياً سيصل إلى طهران مساء اليوم الأحد.

وأضاف المصدر أن الوفد يزور إيران من جانب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ويترأسه "أبو جهاد الهاشمي"، من دون الكشف عن عناوين أعمال الزيارة وجدولها.

غير أن الزيارة على الأغلب لها علاقة بالتطورات الساخنة في العراق، في ضوء هجمات متواصلة على السفارة والقوات الأميركية في العراق على أعتاب الذكرى الأولى لاغتيال قائد "فيلق القدس" السابق قاسم سليماني بضربة جوية أميركية في بغداد مطلع العام الحالي.



ووجهت واشنطن خلال الأيام الماضية اتهامات إلى طهران بالوقوف وراء الهجمات ضد المصالح الأميركية عبر حلفائها العراقيين.

وفي خضم هذه التطورات زار قائد "فيلق القدس"، إسماعيل قاآني، العراق الأسبوع الماضي، والتقى في بغداد كبار المسؤولين.

وزيارة قاآني الأخيرة للعراق هي الثانية من نوعها خلال شهر، بعد زيارة أخرى له يوم الثاني والعشرين من الشهر الماضي، التقى فيها برئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والرئيس العراقي برهم صالح، بحسب السفير الإيراني إيرج مسجدي حينها.

وجاءت زيارة قاآني خلال نوفمبر/ تشرين الثاني للعراق بعد أنباء عن إنهاء الفصائل المتحالفة مع إيران وقف إطلاق النار ومعاودة استهداف القوات الأميركية، لكن مسجدي نفى أن الزيارة كانت لها علاقة بطلب إيران من هذه الفصائل عدم إنهاء التهدئة.

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