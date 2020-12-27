بالوثيقة: الدفاع توافق على العمل بنظام البديلين لقطعات عمليات بغداد والمقر العام

2020/12/27 | 16:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حصلت بغداد اليوم ، على وثيقة صادرة من رئاسة اركان الجيش تبين موفقة وزير الدفاع على العمل بنظام البديلين لقطعات عمليات بغداد والمقر العام اسوة ببقية التشكيلات الامنية وكما مبين في الوثيقة ادناه.

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