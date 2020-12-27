المرور العامة تبين الموقف بعد نشر صور أشارت لحدوث زخم بمجمعات التسجيل

2020/12/27 | 16:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اوضحت مديرية المرور العامة ، الاحد 27-12-2020، الموقف بعد نشر صور أشارت لحدوث زخم بمجمعات التسجيل.

وقالت المديرية في تنويه رسمي "تناولت بعض الصفحات المغرضة في مواقع التواصل الاجتماعي صوراً عن وجود زخم هذا اليوم في مجمعات التسجيل في بغداد وهنا نود ان ننوه ان هذه الصور قديمة ولا صحة للزخم الموجود حيث هناك بعض الزخم في احد مجمعات التسجيل بسبب مراجعة منتسبي قواتنا الامنية بدون حجز الكتروني وموقف المراجعة اعتيادي في بقية المواقع"

واضافت "وقد لاحظنا ان هناك صفحات مدفوعة الثمن تحاول ان تقلل من الجهود المبذولة في مجمعات التسجيل منذ تسنم السيد مدير المرور العام اللواء الحقوقي (طارق اسماعيل حسين) المهام".

وأكدت ان هناك اجراءات جديدة وخطة عمل جديدة سوف تطبق في قادم الايام من اجل الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين في مجمعات التسجيل ونتمنى عدم الانجرار وتصديق بعض المنشورات المغرضة التي تحاول ان تنتقص من عمل مديرية المرور العامة" وفق نص البيان.

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