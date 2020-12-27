أجراءات امنية مشددة في ناحية ابي صيدا بديالى بعد تسجيل أول خرق امني الليلة الماضية

2020/12/27 | 16:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / اتخذت القوات الامنية أجراءات مشددة في ناحية ابي صيدا في محافظة ديالى بعد تسجيل أول خرق امني الليلة الماضية بعد خطة فرض القانون .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ان الاجهزة الامنية فرضت اجراءات امنية مشددة في ناحية ابي صيدا شمال شرق بعقوبة بعد استشهاد صاحب محل لبيع المواد الغذائية وجرح آخر في هجوم أرهابي الليلة الماضية .واضاف ان قيادة الشرطة شكلت لجنة تحقيقية للوقوف على اسباب الخرق ومعرفة هوية الجناة .مبينا ان الهدنة العشائرية بين الاطراف المتنازعة في الناحية مستمرة برعاية الاجهزة الامنية والحكومية ./انتهى

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