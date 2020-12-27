نفط الوسط يمسك بالصدارة والحدود والسماوة حبايب

2020/12/27 | 16:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /نينا /امسك فريق نفط الوسط بصدارة الترتيب بفوزه مساء اليوم على فريق الكهرباء بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت مساء اليوم في ملعب التاجي لحساب الجولة الحادية عشر.وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب عمر المنصوري في الدقيقة ٤ من المباراة.وفرض نفط الوسط اسلوبه على الكهرباء وحصل على ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة سجل منها المحترف المغربي عمر المنصوري الهدف وأضاع نفط الوسط فرصتين ثمينتين عن طريق المحترف السيراليوني تشيكا فوفونا والثانية عبر عمر المنصوري لينتهي الشوط الأول بتقدم نفط الوسط بهدف دون رد.ورغم افضلية الكهرباء في الشوط الثاني الا انه لم ينجح باستثمار الفرص اخطرها ركلة حرة للاعب علاء محيسن ومحاولة أخرى لرحيم اولابي لتنتهي المباراة بفوز نفط الوسط بهدف دون رد.ورفع نفط الوسط رصيده إلى النقطة ٢٣ في صدارة الترتيب فيما تجمد رصيد الكهرباء عند النقطة ١٤ في المركز السابع مؤقتا.تعادل سلبيوفي مباراة أخرى خيم التعادل السلبي على مباراة السماوة والحدود التي جرت مساء اليوم في ملعب السماوة لحساب الجولة الحادية عشر.وعجز الفريقان عن الوصول للشباك لتنتهي المباراة بيضاء.ورفع السماوة رصيده إلى النقطة ٩ في المركز الثامن عشر وبذات الرصيد للحدود ويسبقه في مركز بفارق الأهداف./انتهى

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