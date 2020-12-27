كورونا.. استخدام لقاح

2020/12/27 | 16:23 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة، الاحد، عن الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في العراق لليوم.

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