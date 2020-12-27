وفد رسمي عراقي يصل الى ايران نيابة عن الكاظمي

2020/12/27 | 16:23 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يصل مساء اليوم الاحد وفد رسمي عراقي إلى العاصمة طهران للقاء كبار المسؤولين الإيرانيين....

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