المنافذ تعلن عن ارتفاع كبير بإصدار إجازات الاستيراد في العام الحالي

2020/12/27 | 16:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية عن ارتفاع كبير وملحوظ في إصدار اجازات الاستيراد عند المقارنه بالسنوات السابقة.

وقالت الهياة في بيان صحفي، ان “هنالك ارتفاع كبير وملحوظ في إصدار اجازات الاستيراد عند المقارنه بالسنوات السابقة، بالرغم من الظرف الاستثنائي لانتشار جائحة كورونا وإغلاق اغلب المنافذ الحدودية وانحسار الحركة التجارية بشكل كبير”.

واشارت الهيأة، الى انه “يمكن ملاحظة ذلك من الإحصائية وكالاتي:

2017 (63742 اجازة استيراد)

2018 (84563 اجازة استيراد)

2019 (89868) اجازه استيراد 2020(102169) اجازة استيراد لغايه 30تشرين الثاني 2020″.

واوضحت ان “تلك الزيادة بسبب مضاعفة عمليات الإشراف والرقابة والتدقيق من قبل الهيأة ومتابعة عمليات تنزيل الكميات لإجازات الاستيراد وعدم السماح بخروج اي بضاعة الا بشرط وجود الإجازة ضمن المعاملة الكمركية”.

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