بدء التطعيم ضد كورونا في النمسا و5 مسنين هم أول المتلقين

2020/12/27 | 16:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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بدأت حملة التطعيم ضد كورونا في النمسا، حيث حصل 5 مسنين في فيينا على الجرعات الأولى من اللقاح الذي طورته شركتا “فايزر” الأمريكية و”بيونتيك” الألمانية، في ظل انتشار مستمر للعدوى بالبلد الواقع بوسط أوروبا، والذي دخل السبت من جديد في حالة عزل اجتماعي واقتصادي يمتد حتى 17 من يناير (كانون الثاني).

وتلقت الجرعة الأولى من اللقاح سيدة متقاعدة عمرها 84 عاماً، وصرحت لشبكة “أو ار اف” العامة بأنها سوف تعود لرؤية أبنائها وأحفادها “دون مشكلات”.

وحصل المسنون على الجرعات الأولى من اللقاح في منشآت جامعة الطب في فيينا، وعلى مدار اليوم سيحصل متلقون على اللقاح في ثماني من ولايات البلاد التسعة، على أن تبدأ ولاية كيرنتن في الخامس من يناير (كانون الثاني).

وحصلت النمسا، حيث يعيش 9.8 ملايين نسمة، مساء السبت على دفعة تضم 10 آلاف جرعة من اللقاح، وينتظر أن تتسلم 4 ملاين جرعة في الأسابيع الستة المقبلة.

وكانت النمسا واحدة من الدول الأفضل إدارة للموجة الأولى من الجائحة، حيث لم تسجل سوى بضع مئات من الوفيات بمرض كوفيد-19 الناجم عن الفيروس حتى الصيف.

ولكنها الآن من بين الدول الأكثر تضرراً من الموجة الثانية، بأكثر من 100 حالة وفاة يومياً في الأسابيع الأخيرة، ما رفع إجمالي الوفيات لأكثر من 5800 حالة.

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