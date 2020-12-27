الزوراء يقتحم سباق ضم داود

2020/12/27 | 16:34 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد…

اقتحم نادي الزوراء الرياضي، سباق الظفر بخدمات مهاجم نادي النفط محمد داود في الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال مصدر في ادارة النادي في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “مدرب نادي الزوراء باسم قاسم منح ادارة النادي الضوء الاخضر لضم اللاعب في الانتقالات الشتوية المقبلة”.

واوضح ان “الادارة فتحت قنوات الاتصال مع نادي النفط من اجل الظفر بخدمات داود”، مبيناً ان “اللاعب يرغب بشدة ارتداء قميص النوارس ومستعد للتفاوض مع الادارة”.

يذكر ان نادي الشرطة قاب قوشين او ادنى من ضم اللاعب لكن المفاوضات جمدت في الفترة الحالية.



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