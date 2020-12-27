2020/12/27 | 16:35 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بتوجيه "خاص" من الكاظمي.. وفد عراقي برئاسة "أبو جهاد" يزور إيران هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/27 | 16:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بتوجيه "خاص" من الكاظمي.. وفد عراقي برئاسة "أبو جهاد" يزور إيران ) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بتوجيه "خاص" من الكاظمي.. وفد عراقي برئاسة "أبو جهاد" يزور إيران ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).