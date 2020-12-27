2020/12/27 | 16:38 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جماهير النجف تمنع دخول وزير الشباب والرياضة عدنان درجال للملعب الدولي مما اضطره للدخول من البوابة الثانية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/27 | 16:38.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

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