تركيا تصدر تعليمات جديدة حول المسافرين العراقيين

2020/12/27 | 16:43 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت السفارة التركية في بغداد، إجراءات جديدة بشأن المسافرين العراقيين إلى المدن التركية.

وتضمنت الإجراءات التي نص عليها بيان صدر عن السفارة، إجراء فحص (PCR) قبل 72 ساعة على الأقل من ركوب الطائرة.

وشدد البيان، أنّ "المسافرين الذين لا يحملون نتائج فحوصات سلبية لن يسمح لهم بركوب الطائرات المتجهة إلى تركيا، وفي حال تمكنوا من الركوب، فسيتعرضون لإجراءات الحجر في تركيا".

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