الدفاع النيابية تجدد مطالبتها بتفعيل ملف اخراج القوات الامريكية

2020/12/27 | 16:44 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

جددت لجنة الامن والدفاع النيابية، الاحد، مطالبتها باعادة تفعيل ملف اخراج القوات الاجنبية من البلاد وعلى رأسها القوات الامريكية.

وقال عضو اللجنة مهدي تقي في تصريح لـ/ المعلومة /، ان “قرار البرلمان السابق باخراج القوات الاجنبية من البلاد ملزم لاي حكومة تأتي ويجب ان لا يسوف”، لافتا الى ان “القوات الامنية وامن البلاد ليس بحاجة الى بقاء القوات الامريكية”.

واضاف ان “لجنة الامن جددت مطالبتها باعادة تفعيل ملف اخراج القوات الاجنبية من البلاد وعلى رأسها القوات الامريكية”، مبينا ان “بقاء القوات الامريكية مربك للمشهد الامني ولن يحقق الاستقرار”.

و بين عضو مجلس النواب النائب حسين اليساري، الاربعاء الماضي ، ان اجراءات الحكومة بشأن ملف اخراج القوات الاجنبية وعلى رأسها القوات الامريكية من البلاد لا تزال خجولة.



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