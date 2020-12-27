مصر.. الحبس سنة لـ

2020/12/27 | 16:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضت محكمة مصرية، الأحد، بإيداع من يعرف بـ"طفل المرور" إحدى دور رعاية الطفل، والحبس سنة، وغرامة 10 آلاف جنيه لباقي المتهمين.

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