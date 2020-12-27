بعد ضجة كبيرة في العراق وتفسيرات غريبة… “اسود السودان” تثير القلق في بغداد: ماتت جوعاً ام ماذا !

2020/12/27 | 16:52 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعد ضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي، وموجة من الاستياء الكبير، حول صور متداولة عن حيوانات الاسود في حديقة الزوراء وسط العاصمة بغداد، قال خلالها مدونون انها تكاد تموت من الجوع وقلة الاهتمام، اضطرت الجهات الرسمية لأصدار ايضاح حول الامر.

ونفت امانة بغداد ، الاحد 27-12-2020 ، ما تضمنته الصور المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن سوء حالة (الأسود) في حديقة الحيوانات بمنتزه الزوراء .

ونقل بيان للامانة عن مدير عام دائرة المتنزهات التابعة لها ليث الكعبي قوله ان ” الصور المتداولة لأسود اثنين عبر صفحات التواصل الاجتماعي تعود الى حديقة الحيوانات بدولة السودان وليس في متنزه الزوراء كما اشيع” ، لافتاً الى ان “الأسود في حديقة الحيوانات العائدة الى امانة بغداد تحضى بعناية كبيرة ونظام غذائي وفق المعايير المحددة واشراف ملاك طبي بيطري متخصص لضمان صحتها سيما وان اغلبها من فصائل نادرة وغالية الثمن ” .

واضاف ان ” هناك تنسيق عال مع كلية الطب البيطري ومستشفى البيطرة في بغداد لمتابعة حالة الحيوانات اضافة الى التنسيق المستمر مع ادارات حدائق حيوانات عربية وعالمية بشأن الوضع الصحي للحيوانات والاجراءات الطبية والولادات والاغذية ” .

كما دعت امانة بغداد وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي الى توخي الدقة في نقل الاخبار والصور والتأكد من المصادر الرسمية قبل النشر .

ويستمر المدونون في المواقع الالكترونية في العراق بتداول الصور على انها لحيوانات متواجدة في منتزه الزوراء رغم نفي امانة بغداد على انها صور لأسود في دولة السودان.

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